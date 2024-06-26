Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 25 червня 2024 року.

Збірна Данії у матчі третього туру групової стадії Євро-2024 не змогла обіграти Сербію (0:0), але в підсумку посіла друге місце в групі C.

Цей матч увійшов до безгольової серії пізнього вечора вівторка, хоча й у першому таймі команда Каспера Юльманна мала всі підстави для того, аби бодай відкрити рахунок. Тоді як поперерві навпаки більше атакувала Сербія, однак теж не досягла мети біля чужих воріт.

Відео найкращих моментів та огляд матчу Данія — Сербія на Євро-2024:

Данія — Сербія 0:0

Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Вестергор — Ба (Р. Крістенсен, 77), Юльманн (Ділейні, 77), Гейб’єрг, Меле — Еріксен — Гойлунн (Дольберг, 58), Вінд (Сков Ольсен, 46).

Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Міяїлович (Младенович, 73), Ілич (Влахович, 67), Гудель (Йович, 46), Живкович — Самарджич (Тадич, 46), Мітрович, Лукич (Мілінкович-Савич, 87).

Попередження: Вінд — Міленкович, Мітрович