Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Забудьте про той пенальті.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 збірні Словаччини та Румунії зустрілися між собою в квартеті E та зіграли внічию.

На 24-ій хвилині Дуда вивів словаків уперед, а вже на 37-ій хвилині Марін реалізував пенальті, який був призначений за фол до штрафного майданчика.

Таким чином, за рівної кількості очок Україна вилетіла, Румунія та Бельгія посіли перше та друге місця відповідно, а Словаччина гарантувала собі місце в плей-оф як одно з найкращих команд, що фінішували третіми.

Словаччина — Румунія 1:1

Голи: Дуда, 24 - Марін, 37 (пен)

Словаччина: Дубравка — Пекарік (Дьйомбер, 90), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90) — Коша, Стрелец (Боженік, 70), Гараслін (Суслов, 70)

Румунія: Ніце — Раціу, Дрегуш (Пушкаш, 66), Бурке, Банку — Марін (Рус, 86) — Хаджі (Ман, 66), Марін (Рус, 86), Станчу, Коман (Сореску, 58) — Дрегуш (Пушкаш, 66)

Попередження: Дуда — Бурке, Банку, Пушкаш