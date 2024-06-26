Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фол проти Яніса Хаджі був далеко за межами штрафного майданчика словаків.

У групі E відбувається розв'язка у вигляді матчей третього туру: Україні протистоїть Бельгія, тоді як Словаччина зустрілася з Румунією.

На 24-ій хвилині словаки повели в рахунку, проте вже на 37-ій хвилині Марін повернув паритет на табло завдяки реалізованому пенальті.

Цікаво, що фол проти румуна Яніса Хаджі був здійснений захисником збірної Словаччини ще далеко за межами свого штрафного майданчика, проте німецька бригада арбітрів на чолі з Даніелєм Зібертом змінювати своє помилкове рішення не захотіла.