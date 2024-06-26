Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Чехія не змогла перевернути хід гри та їде додому (1:2).

Збірна Чехії в рамках поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи грала проти Туреччини. Команді Гашека потрібна була перемога для того, щоб розраховувати на прохід в плей-оф. В стартовому складі чехів з'явився Антонін Барак, тоді як в основу турків повернулися Кенан Їлдиз та Арда Гюлер.

З перших хвилин команди задали доволі високий темп й почергове контролювали м'яч в намаганні відкрити рахунок. Втім, до дійсно небезпечних моментів справа не доходила, а головним ньюзмейкерок став Антонін Барак, який за половину тайму отримав два попередження та залишив Чехію в меншості.

Команда Гашека не знітилась та намагалась грати на рівних і відкрити рахунок. Чехи мали момент наприкінці першого тайму, коли Провод протягнув м'яч вбік чужого штрафного та відіграв на Юрасека, який пробив з гострого кута, але Гюнок врятував Туреччину.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунка, а вже на початку другої половини гри турки забили - Їлмаз прострілив в центр на Їлдиза, але його удар заблокували, після м'яч надійшов до Чалханоглу, а той потужно пробив точно в дальній кут. 0:1.

Тренерський штаб Чехії провів заміни й намагався переломити хід зустрічі. В одному з епізодів Гложек пробив головою з гострого кута після подачі зі штрафного — Гюнок зіграв не дуже впевнено, але все обійшлося. Турки відповіли моментом, коли Гюлер якимось дивом не зміг з декількох метрів від воріт замкнути передачу з правого флангу від Їлмаза.

Після цього чехи одразу забили - Хори завадив Гюноку забрати м'яч, пробив, але його спробу заблокували, а Соучек встиг на добивання й розстріляв ворота. 1:1. Далі були дуже емоційні пів години з великою кількістю замін, попереджень емоцій та суперечок. Чехи віддали всі сили, щоб забити вирішальний м'яч, але натомість пропустили — Кекчю відпасував ліворуч на Тосуна, той змістився в центр та пробив точно в дальній кут. 1:2. Чехія вилетіла, а Туреччина пройшла далі.

Чехія - Туреччина 1:2

Голи: Соучек, 66 - Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Чехія: Станек (Коварж, 55) — Голеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Провод (Лінгр, 74), Юрасек (Юрасек, 81) — Барак — Хитіл (Кухта, 56), Гложек (Хори, 55)

Туреччина: Гюнок — Мюлдюр, Акайдін, Демірал, Кадіоглу — Юксек (Йокушлу, 63), Озджан (Айхан, 46) — Гюлер (Тосун, 75), Чалханоглу (Кекчю, 87), Їлдиз (Актюркоглу, 76) — Їлмаз

Попередження: Барак, Шик, Ярош, Черв, Крейчі — Озджан, Їлдиз, Юксек, Гюнок, Чакир, Мюлдюр, Чалханоглу, Акайдін

Вилучення: Барак, 20