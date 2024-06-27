Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зате є гольова передача на Бруну.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше в кар'єрі немає голів на груповому етапі Євро або чемпіонату світу. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За три матчі на Євро-2024 зірковий нападник португальської команди відзначився лише однією результативною передачею.

Зазначимо, що в Роналду були голи на групових етапах 10 попередніх великих турнірів за участю Португалії: на чемпіонаті Європи в 2004, 2008, 2012, 2016 і 2021 роках та на чемпіонаті світу в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 роках.

Збірна Португалії набрала шість пунктів у групі F, які дали змогу команді вийти з першого місця в плей-оф Євро-2024. "Обрані" в 1/8 фіналу турніру зустрінуться зі збірною Словенії.