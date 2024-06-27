Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Один із лідерів збірної Англії дав свій коментар.

Півзахисник Реала і збірної Англії Джуд Беллінгем зізнався, що видихався наприкінці матчу зі Словенією (0:0) у 3-му турі групового етапу Євро-2024, але підтримка вболівальників допомагала йому продовжувати боротися.

"Підтримка вболівальників дає змогу черпати енергію в кінцівці матчів. В останній грі я був просто мертвим у кінцівці. Але ти чуєш, як вони співають, як скандують, і знаходиш сили грати далі. Рівень нашої гри залишав бажати кращого, але це нормально, таке відбувається у футболі.

Я думаю, найголовніше — це не здаватися, коли ти носиш футболку збірної Англії і представляєш своїх уболівальників на полі. І вболівальники невпинно нагадують нам про це", — сказав Беллінгем в інтерв'ю прес-службі збірної Англії.

Англія вийшла в плей-оф з першого місця в групі і в 1/8 фіналу зіграє проти Словаччини. Матч відбудеться 30 червня в Гельзенкірхені і розпочнеться о 19:00.