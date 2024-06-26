Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 25 червня 2024 року.

Збірна Англії у матчі третього туру групової стадії Євро-2024 не змогла обіграти Словенію (0:0), проте все одно виграла групу C.

Рахунок у матчі, незважаючи на повну перевагу команди Гарета Саутгейта за грою, так і не було відкрито, а вже від середини першого тайму фанати "трьох левів" негативно реагували на будь-який тривалий розіграш м’яча від їхньої команди.

Відео найкращих моментів та огляд матчу Англія — Словенія на Євро-2024:

Англія — Словенія 0:0

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр (Александер-Арнольд, 84) — Галлагер (Мейну, 46), Райс — Сака (Палмер, 72), Беллінгем, Фоден (Гордон, 89) — Кейн

Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа (Балковец, 90) — Стоянович, Черин, Елшнік, Млакар (Горенц Станкович, 85) — Шпорар (Целар, 86), Шешко (Іличич, 76)

Попередження: Тріпп'єр, Геї, Фоден — Янжа, Бійол