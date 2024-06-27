Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної Іспанії дав свій коментар.

Начо напередодні матчу з Грузією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи поділився думкою про воротаря суперників Георгія Мамардашвілі, який виступає за Валенсію.

23-річний голкіпер зробив 20 сейвів на груповому етапі Євро-2024 — більше, ніж будь-хто ще.

"Мамардашвілі — хороший воротар. Він дуже добре проявляє себе в Ла Лізі та проводить фантастичний Євро. Це важливий гравець для збірної Грузії. Але не хвилюйтеся, ми заб'ємо йому якомога більше голів і постараємося зробити так, щоб у нього був невдалий день.

Але безсумнівно, він уже не перший рік доводить, що є класним голкіпером", — цитує Начо прес-служба УЄФА.

Матч Іспанія — Грузія відбудеться 30 червня в Кельні та розпочнеться о 22:00.