Швейцарія:

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 29 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках першого ігрового дня 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Швейцарії та Італії.

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

СУБОТА, 29 ЧЕРВНЯ, 19:00. ОЛІМПІАШТАДІОН, БЕРЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Швейцарії на папері виглядала саме тією командою, яка має виходити до плей-оф Євро-2024 напряму, навіть за умови поразки країні-господарці турніру Німеччині. У підсумку, колектив Мурата Якіна дійсно фінішував другим у квартеті А, поступившись однією сходинкою турнірної таблиці якраз німцям, при цьому ледь не здолавши їх в останньому матчі вже завершеною стадії.

Початок ЧЄ був для швейцарців більш ніж удалим — із рахунком 3:1 вони здолали Угорщину. Після цього був нічийний результат у матчі проти Шотландії (1:1) з черговим чудовим голом Джердана Шакірі. У 3 турі збірна Німеччини зуміла врятуватися від поразки команді Якіна лише в компенсований до другого тайму час (1:1). Якби не гол Нікласа Фюллькруга на 90+2 хвилині, то саме швейцарці стали б переможцями групи А.

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Груповий етап Євро-2024 підопічні Лучано Спаллетті провели не надто впевнено. Спочатку, в 1 турі, був рекордний за швидкістю гол албанця Недіма Байрамі, після якого збірна Італії все ж зібралась та здобула 3 очки (2:1). Потім італійці абсолютно заслужено зазнали поразки від Іспанії (1:0), не зумівши створити біля воріт свого суперника бодай щось гідне взяття воріт.

У 3 турі групового етапу, коли команді Спаллетті протистояла Хорватія, все йшло до того, що Італія фінішує третьою в групі В. Однак, проти цього був Маттіа Дзакканьї, який забивши найпізніший гол італійців на ЧЄ (90+8) врятував свою збірну від вильоту з турніру — якби не цей результативний удар, то Італія опинилася б поза топ-4 рейтингу команд, що посіли третю сходинку турнірної таблиці свого квартету.

Історія протистоянь Італії та Швейцарії налічує 61 матч. У 29 випадках перемогу святкували італійці, лише у 8 — швейцарці. Нічийний результат було зафіксовано 24 рази. Різниця забити-пропущених у таких поєдинках наразі становить 111 проти 68 голів на користь Італії. Востаннє команди зустрічалися у рамках відбору до ЧС-2022 у Катарі. Тоді як у Базелі (0:0), так і в Римі (1:1) було зафіксовано нічийні результати. Цікаво, що в обох випадках Жоржиньо не реалізував пенальті.

Ці два колективи також зустрічалися на попередньому Євро. У 2 турі групового етапу майбутні тріумфатори турніру здобули в Римі перемогу з рахунком 3:0. Автор дубля Мануель Локателлі та автор одного результативного удару Чіро Іммобіле зараз поза заявкою італійців. Загалом, серія без поразок італійців від швейцарців триває вже 11 матчів, із травня 1993 року.

Нинішня збірна Італії не є тією грізною силою, якою мають бути чинні чемпіони Європи. Навряд чи когось надто здивує, якщо збірна Швейцарії зуміє затягти свого опонента, наприклад, до додаткового часу. Серія пенальті в контексті потенційного протистояння Янна Зоммера і Джанлуїджі Доннарумми теж виглядає дуже цікаво. Італійці є фаворитами на папері, за рахунок класу виконавців, але все ж малоймовірно, що сьогоднішній поєдинок для них буде легкою прогулянкою.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Мурат Якін, головний тренер збірної Швейцарії: "В Італії є деякі чудові гравці, тож це буде серйозний виклик. Ми зосереджені на собі, але також маємо бути впевнені, що готові до сильних і слабких сторін італійців. Небезпечними їх робить те, що вони можуть кількома різними способами. Проте, вони також будуть занепокоєні нами. Ми в хорошій формі, ми непередбачувані та спробуємо вийти з цієї гри переможцями".

Лучано Спаллетті, головний тренер збірної Італії: "Ми здобули один заліковий бал у дуже важкому протистоянні з Хорватією; хлопці зробили щось надзвичайне, особливо з точки зору ментальності. Ми маємо привітати їх, але також є речі, які потрібно переглянути та спробувати покращити. Іноді помилки, які вони роблять, є результатом надмірної відданості та бажання. У нас не так багато гравців, які звикли до таких змагань".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШВЕЙЦАРІЯ: Зоммер (Інтер) — Шер (Ньюкасл Юнайтед), Аканджі (Манчестер Сіті), Родрігес (Торіно) — Стергіу (Штутгарт), Джака (Баєр), Фройлер (Болонья), Ебішер (Болонья) — Ндоє (Болонья), Емболо (Монако), Варгас (Аугсбург)

Заявка збірної Швейцарії:

ІТАЛІЯ: Доннарумма (ПСЖ) — Дарміан (Інтер), Манчіні (Рома), Бастоні (Інтер) — Ді Лоренцо (Наполі), Барелла (Інтер), Жоржиньо (Арсенал), Крістанте (Рома), Дімарко (Інтер) — Скамакка (Аталанта), К'єза (Ювентус)

Заявка збірної Італії:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024

Швейцарія:

Італія:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

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