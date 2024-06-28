Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англія на Євро-2024 не вражає, тому словаки можуть розраховувати на сенсацію.

Півзахисник збірної Словаччини Ондрей Дуда висловився про матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з національною командою Англії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я радий, що ми вдруге вийшли в плей-офф чемпіонату Європи та я знову переживаю цю подію разом із командою. Але тепер на нас чекає зовсім інший матч. Тут все вирішиться в окремо взятій грі. Або ми перемагаємо, або програємо. Буде цікаво.

Думаю, що Англія зіграє інакше, ніж на груповому етапі. Ми точно не фаворити, але можемо здивувати, і, сподіваюся, це ми і зробимо", — сказав Дуда.

Матч між збірними Словаччини та Англії відбудеться 30-го червня, о 19:00 за київським часом.