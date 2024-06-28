Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Француз обслуговуватиме матч сенсаційних грузинів.

Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 30-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Англія — Словаччина: рефері — Халіл Мелер, асистенти рефері — Мустафа Ейсой, Керем Ерсой (всі — Туреччина), четвертий рефері — Раде Обренович (Словенія), рефері ВАР — Марко Фріц (Німеччина).

Іспанія — Грузія: рефері — Франсуа Летесьє, асистенти рефері — Сиріль Мюньє, Меді Рамуні (всі — Франція), четвертий рефері — Сердар Гезюбююк (Нідерланди), рефері ВАР — Жером Брізар (Франція).

Раніше в УЄФА назвали головних арбітрів перших двох матчів 1/8 фіналу Євро-2024.