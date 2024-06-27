Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Плей-оф турніру в Німеччині стартує вже в суботу, 29 червня.

Рефері Шимон Марчиняк і Майкл Олівер отримали призначення на перші два матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.

Раунд плей-оф вже за два дні буде відкрито матчем Швейцарія — Італія на Олімпіаштадіон у Берліні. Початок — о 19:00 за київським часом. Головним арбітром цієї зустрічі призначений Шимон Марчиняк.

Для 43-річного поляка це друга поява на Євро-2024 після матчу 2 туру групового етапу Бельгія — Румунія (2:0), в якому гравці отримали 3 жовтих картки.

Закрито суботній ігровий день буде поєдинком Німеччина — Данія на БВШ Штадіон у Дортмунді. Стартовий свисток у ньому пролунає о 22:00 за Києвом. Головний арбітр матчу — Майкл Олівер.

Для 39-річного англійця це буде третій поєдинок у рамках поточного ЧЄ після зустрічі Іспанія — Хорватія (3:0) у 1 турі та Словаччина — Україна (1:2) у 2-му. В обох випадках гравці отримали лише по одному попередженню, але в першому також було призначено пенальті.

Ознайомитися з усіма парами 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024 у Німеччині можна за посиланням.