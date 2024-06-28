Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Повторення фіналу Чемпіонату Європи-1992.

Головний тренер збірної Данії Каспер Юльманн прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Євро-2024 з господарями турніру збірною Німеччиною. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми максимально зосереджені та чекаємо не дочекаємося початку гри. Позаду матчі у важкій групі, і ми готові до наступного виклику. Для нас настає дуже важливий момент, і ми дамо бій господарям турніру. Я в цьому впевнений. Важливо вірити в себе і в свої сили. В останні роки ми провели багато матчів проти сильних суперників. І ми завжди намагалися не поступатися їм у грі, тож наш дух загартований.

Я з самого початку думав, що Німеччина є одним із фаворитів. Погано, що ми зіграємо з нею вже завтра. За них говорять майстерність та талант гравців. Але те саме можна сказати і про нас. Тож німцям доведеться дуже постаратися, щоб обіграти нашу команду.

Ми повинні пам'ятати, хто ми. Не можна думати, що вихід із групи на такому турнірі тобі забезпечений. Ми зіткнулися з сильною конкуренцією, і наш успіх — заслуга данського футболу. Ми повинні відсвяткувати це. Потім будемо прагнути до нашої наступної мети у фантастичний суботній вечір у Дортмунді.

Було дуже приємно бачити так багато данських вболівальників на всіх трьох матчах у групі. Завтра атмосфера буде все-таки іншою, як на виїзному матчі, але ми знаємо, що наші вболівальники зроблять усе, щоб допомогти нам", — сказав Юльманн.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Євро-2024 Данія зіграє проти Німеччини. Гра відбудеться завтра, 29 червня, о 22:00 за Києвом.