Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На груповому етапі іспанці демонстрували солідний футбол.

Лівий фулбек збірної Іспанії Алехандро Грімальдо напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Грузії поспілкувався з журналістами. Наводить слова іспанця офіційний сайт УЄФА.

"Ми приїхали на турнір за перемогою. Нам не потрібен для цього додатковий тиск або порівняння з командою, яка виграла Євро-2008.

Послухайте, близько місяця люди та преса говорили, що ми "взагалі повз", а зараз стверджують, що ми фаворити. Все так швидко змінюється! Іспанія приїхала сюди перемагати. Ми не відмовлялися від цього настрою, а вважатися при цьому фаворитами чи ні — не так і важливо.

Менталітет будь-якого хорошого гравця криється в тому, що він і його команда можуть перемогти кого завгодно. Що стосується збірної Іспанії, ми працюємо над тим, щоб бути готовими перемогти Грузію, вийти в наступний раунд та показати зразковий футбол у своєму виконанні. Настільки, наскільки це можливо.

Тиск однаковий, коли ти одягаєш цю футболку — неважливо, коли і проти кого ти граєш. Тому що це футболка збірної Іспанії. Якщо ти оступився на груповому етапі, можеш все виправити. Зараз це вже не так, а значить, гранично важливий підхід "пан або пропав", — сказав Грімальдо.

Матч Іспанія — Грузія відбудеться 30-го червня, в Кельні та розпочнеться о 22:00.