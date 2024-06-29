Шведу довірили один з центральних матчів 1/8 фіналу турніру.
Нюберг, getty images
29 червня 2024, 12:44
Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах чемпіонату Європи-2024 1-го липня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Франція — Бельгія: рефері — Гленн Нюберг, асистенти рефері — Махбод Беїджі, Андреас Седерквіст (всі — Швеція), четвертий рефері — Донатас Румшас (Літва), рефері ВАР — Пол ван Букел (Нідерланди).
Португалія — Словенія: рефері — Даніеле Орсато, асистенти рефері — Чіро Карбоне, Алессандро Джаллатіні (всі — Італія), четвертий рефері — Еспен Ескос (Норвегія), рефері ВАР — Массіміліано Ірраті (Італія).
Раніше повідомлялося, які арбітрі обслуговуватимуть матчі Євро-2024 30-го червня.