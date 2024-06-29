Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Франції розповів про підготовку до Бельгії.

Збірна Франції зіграє проти Бельгії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

За кілька днів до протистояння захисник "Les Bleus" Ібраїма Конате розповів про підготовку до гри.

"Зрозуміло, що я приїхав на цей турнір із великими очікуваннями, але це частина злетів і падінь футболу. Я знав, яка в мене буде роль, ще до першої гри.

Я розчарований, але я знаю свою роль на полі та поза ним. 100% я ніколи б не хотів сидів на лавці запасних. Але нас тут 25, і ми повинні йти до кінця разом.

Усі щасливі бути у розташуванні збірної. Ми не повинні забувати, що ми — футболісти, у першу чергу. Але в повсякденному житті команда дуже добре ладнає.

Лукаку? Це найсильніший нападник, проти якого я коли-небудь грав. Це буде дуже складна гра. Але водночас Меньян — надзвичайний воротар.

Франція — Бельгія в 2018? Я був у Лейпцигу зі своїм товаришем і не міг у це повірити. Еден Азар був нестерпним. Коли ми виграли, мені було не соромно поїхати до Франції, щоб добряче відсвяткувати.

Саліба? Він цілком заслуговує на цей ігровий час. Я говорив із ним про це й сказав, що це його момент. Але коли я повернусь, буде гаряче, не сумнівайтесь.

Найкращий захист — це напад. Фактор везіння на такому турнірі повністю відсутній. Захисник повинен бути сконцентрованим до фінального свистка.

Дуже складно визначити фаворита в нашій пар. Де Брюйне сказав, що ми — фаворити, але ми не повинні потрапити в цю пастку. Шанси 50 на 50. Ми не вестись на ці провокації.

Майстерність Лукаку полягає в тому, щоб не йти з ним на контакт, і це добре спрацювало свого часу. Де Брюйне? Потрібно закривати його передачі. Але не можна концентруватись лише на них двох.

Серія пенальті? Можливо. Ми думаємо про це. Ми працюємо над підготовкою до неї. Це буде велика гра.

Мені трохи пощастило з самооцінкою. Я можу принести багато позитиву команді. Моя роль — не показувати своє розчарування. Я граю в PlayStation у вільний час, розмовляю з усіма. Я дуже радий бути тут, навіть якщо я дуже хочу грати, але не граю.

У плей-оф немає легких команд. Це як новий турнір. Я б попросив французьких уболівальників продовжувати підтримувати нас.

Ми провели трохи часу з нашими сім’ями після матчу проти Польщі. А вже наступного дня тренер забрав нас усіх. У мене було відчуття, що ми входимо в інший вимір. Там немає часу на розрахунки. Тому ми просто граємо у футбол.

Я не з тих, хто багато дискутує з тренером. У нас було багато розмов перед турніром. Я сказав йому, що я незадоволений, але я також ставився до нього з повагою. Я повністю розумію, що я готовий грати. Я тут заради нього і заради всіх людей, які з нами.

Але в першій команді лише 11 гравців, тож я залишаюсь зосередженим і рішуче налаштованим.

Я зараз не передаю жодних повідомлень спільноті. Коли я бачу, як проходять тренування, вільний час у команді, то я не бачу жодних проблем. Треба бути згуртованими й рішуче налаштованими. Ми просто конкуренти.

Я не грав півтора місяці до цього. Я готувався до того стану, що не раз ледь не втрачав свідомість. Підготовка була дуже короткою. Але це також частина футболу. Це був хороший урок для мене.

Хто справляє найбільше враження на цьому турнірі? Нголо Канте! У мене ніколи не було можливості зіграти з ним одночасно на полі. Він приносить команді полегшення, і це вражає. Гравець, який розчарував мене найбільше? Ні, на це питання я не можу відповісти.

Політика? Звичайно, це мене турбує. Ми не можемо дати владу в країні певним людям, які прагнуть розколу. Засоби масової інформації відіграють дуже важливу роль, і іноді вони працюють на залякування громади.

Зараз багато говорять про імміграцію та іслам, про заборону на носіння хустки в громадських місцях. Мені сумно чути такі речі. Треба виходити і зустрічатися з людьми. Щоб щось побудувати спільне, потрібні різні шматочки. Я закликаю всіх піти на вибори й проголосувати за власне майбутнє.

Ми повинні бути разом. Життя коротке і прекрасне. Давайте насолоджуватися ним разом", — заявив французький виконавець.

Матч Франція — Бельгія відбудеться 1 липня, о 19:00.