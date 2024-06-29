Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швейцарський вінгер відзначився асистом та голом у ворота тріумфаторів Євро-2020, які не зможуть захистити свій титул цього року.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Швейцарії здобула впевнену перемогу над Італією з рахунком 2:0 та вибила чинних чемпіонів Європи з розіграшу турніру.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано швейцарського вінгера Рубена Варгаса, який спочатку записав на свій рахунок асист у моменті з голом Ремо Фройлера, а вже після перерви він відзначився вражаючим голом з дальньої дистанції.

Статистика Рубена Варгаса в матчі з Італією:

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Євро-2024 збірна Швейцарії зіграє з переможцем пари Англія — Словаччина, зустріч яких запланована на 30 червня та розпочнеться о 19:00.