Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 1 липня і розпочнеться о 19:00.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 відбудеться зустріч між національними збірними Франції та Бельгії, яка відбудеться на Меркур Шпиль-Арені у Дюссельдорфі.

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 1 ЛИПНЯ, 19:00. МЕРКУР ШПИЛЬ-АРЕНА, ДЮССЕЛЬДОРФ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Національна збірна Франції вже не перший рік вважається одним із головних фаворитів на тріумф в абсолютно будь-якому великому турнірі, в якому вона бере участь. І навіть незважаючи на те, що спочатку підопічні Дідьє Дешама потрапили до так званої "групи смерті" з Австрією, Нідерландами та Польщею, напередодні фактично ні в кого не було сумнівів у тому, що французів ми таки побачимо у плей-оф Євро-2024. Це і сталося, а будь-який інший результат можна було б справедливо розцінювати як провал та сенсацію.

Тим не менш, групова стадія і близько не пройшла гладко для Франції: це і зламаний ніс Кіліана Мбаппе в першому турі з Австрією, і інформація в пресі щодо певних конфліктів усередині збірної (наприклад, між Дешамом і Жиру), і дуже непереконлива гра в атаці , і зайняте за підсумком друге місце у квартеті через нічию у заключному матчі з Польщею, яка на той момент вже гарантувала собі виліт із чемпіонату Європи...

Проте проблема в тому, що ми занадто багато чекаємо від збірної Франції, дивлячись на зіркові імена у складі на кожній з позицій (загалом це стосується і Англії), але ми забуваємо про те, що команда Дешама завжди відрізнялася своїм прагматизмом та вмінням розподіляти свої кондиції на всю дистанцію турніру — багато в чому саме з цим і пов'язані успішні результати "Ле Бле".

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Здається, що збірна Бельгії вже цілу вічність займає третій рядок у рейтингу ФІФА, хоча якихось значущих результатів, не кажучи вже про виграні трофеї, так зване "золоте покоління" бельгійського футболу не досягало вже давно.

Групу E, в якій "червоні дияволи" грали разом зі збірними України, Словаччини та Румунії, спочатку ніхто й близько не називав "групою смерті" — за підсумком саме цей квартет із "двома явними фаворитами" виявився найрівнішим з усіх на цьому Євро-2024, а набрані чотири очки кожної з команд під час групового етапу наочно це підтверджують.

У підсумку бельгійська команда фінішувала другою завдяки різниці забитих і пропущених м'ячів — на жаль, сталося це в результаті нульової нічиєї зі збірною України в останньому турі, що залишило не при справах саме нашу команду. Однак якщо задаватися питанням, чи виглядав колектив Доменіко Тедеско переконливим по грі під час групового етапу, то тут ви відповісте швидше ні, ніж так.

Зрозуміло, що Ромелу Лукаку дуже не щастило із забитими голами, а точніше із незарахованими забитими голами, проте головна проблема "червоних дияволів" якраз із надійністю лінії оборони, яка дозволяє суперникам створювати дуже багато моментів біля своїх воріт. І нехай надто результативної гри з французами ми не чекаємо, але напередодні цього протистояння дуже важко знайти причини, щоб віддати перевагу саме збірній Бельгії.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції: "Команда створює моменти. Той факт, що ми не забиваємо, обмежує нашу ефективність, але ми в 1/8 фіналу. І подивіться, ми були у справді складній групі. Я не розчарований. Метою було зайняти перше місце у групі, але треба перемагати. Потрібно цінувати те, що ми зробили. Єдине — можна було б краще реалізовувати моменти".

Доменіко Тедеско, головний тренер збірної Бельгії: "Ми можемо забивати більше, тоді багато речей стане простіше. Наша група була складнішою, ніж багато хто думав. На папері ви можете бути фаворитами, але завжди маєте битися, особливо коли супернику немає чого втрачати. У нашому квартеті не було маленьких команд".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ФРАНЦІЯ : Меньян (Мілан) — Кунде (Барселона), Упамекано (Баварія), Саліба (Арсенал), Тео Ернандес (Мілан) — Канте (Аль-Іттіхад), Чуамені (Реал Мадрид) — Усман Дембеле (ПСЖ), Гріманн (Атлетіко Мадрид), Рабьо (Ювентус) — Мбаппе (Реал Мадрид)

Заявка збірної Франції на Євро-2024:

БЕЛЬГІЯ : Кастельс (Вольфсбург) — Кастань (Фулгем), Фас (Лестер), Вертонген (Андерлехт), Теат (Ренн) — Тілеманс (Астон Вілла), Онана (Евертон) — Лукебакіо (Севілья), Де Брюйне (Манчестер Сіті), Доку (Манчестер Сіті) — Лукаку (Челсі/Рома)

Заявка збірної Бельгія на Євро-2024:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ

Франція:

Бельгія:

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