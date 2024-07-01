Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 1 липня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 між собою зіграють збірні Португалії та Словенії.

Португалія — Словенія

Понеділок, 1 липня, 22:00, стадіон Франкфурт Арена, Франкфурт. Арбітр зустрічі — Даніеле Орсато

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Незважаючи на перемогу в групі F, Португалія зазнала поразки від Грузії, що дещо зіпсувало її вражаючий виступ до цього часу. Дві помилки центрального захисника Бенфіки Антоніо Сілви допомогли грузинам забити в обох таймах.

Оскільки перемоги над Чехією та Туреччиною вже забезпечили команді "селекао" вихід до 1/8 фіналу, головний тренер Роберто Мартінес з радістю скористався можливістю дати відпочити низці гравців, таким як Бруну Фернандеш, Рубен Діаш, Бернарду Сілва та ветерану Пепе.

Команда перервала переможну серію з 12 матчів у кваліфікації та фінальній частині ЄВРО.

Матч у понеділок зведе Словенію віч-на-віч з "селекао" лише вдруге, перший раз — у березні цього року — товариська перемога в Любляні з рахунком 2:0.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Португалія переможе Словенію з ймовірністю 70% (коефіцієнт 1,39). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

На відміну від своїх іменитих суперників, які після групового етапу грали 25 разів, словенці дебютують на стадії плей-оф крупного турніру, тому навіть проходження так далеко буде приводом для святкування.

Нудна безгольова нічия з Англією у заключному матчі групи С дозволила команді Матьяжа Кека вийти до 1/8 фіналу, а також продовжила їхню безпрограшну серію до дев'яти матчів.

Зігравши раніше внічию з Данією, а потім із Сербією — яких вони були на волосину від перемоги — три очки дозволили їм посісти третє місце, що, зрештою, було достатньо для того, щоб вийти на "новий рівень" для слов'янської нації.

Хоча Словенія в середньому володіла м'ячем на Євро-2024 лише 32% — лише дві команди коли-небудь виходили з групового етапу з нижчим середнім показником — Кек може розраховувати на солідну команду з двома справжніми зірками: капітаном Яном Облаком та молодим нападником Беньяміном Шешко.

Орієнтовні склади

Португалія: Діогу Кошта — Жоау Канселу, Пепе, Рубен Діаш, Нуну Мендеш — Палінья, Вітінья, Бруну Фернандеш — Рафаел Леау, Роналду, Бернарду Сілва.

Словенія: Облак — Карнічник, Дркушич, Бійол, Балковець — Стоянович, Елшнік, Гнезда-Черін, Млакар — Шпорар, Шешко.

Тренери говорять

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес:

"Можу сказати, що після трьох матчів команда готова. Зараз починається новий турнір, тут пан або пропав. Багато команд на ЄВРО мають яскраву індивідуальність і вірять, що можуть перемогти. Кожна гра залежить від дрібних деталей.

Словенія така яка є. Це організована і бойова команда. Нам потрібно показати свій найкращий футбол".

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек:

"Не варто перебільшувати ситуацію, футбол продовжиться і після завтрашнього матчу. Я просто сподіваюся, що хлопці будуть розкутими і зосередженими. Ми знаємо, з ким нам доведеться грати. Португалія — один із фаворитів на перемогу в турнірі.

Але ми хочемо домогтися гарного результату і не надто дбаємо про те, як виглядаємо на полі. Я очікую, що в певні моменти ми будемо "страждати".

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:0

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