Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник висловив думку стосовно гри команди.

Іраклі Азарові прокоментував виступи збірної Грузії на Євро-2024.

"Звичайно, я щасливий. Насправді, вся країна чекала, аби ми нарешті вперше вийшли на чемпіонат Європи", — цитує захисника офіційний сайт Шахтаря.

"І ми бачимо, що футболісти грають душею та сердцем заради людей. Вважаю, що заслужили на те, аби вийти до 1/8 фіналу.

Дуже впевнено провели всі три матчі. Завоювали серця багатьох людей, тому вже навіть іноземні фанати починають за них вболівати і говорити про них. Звісно, я неймовірно радію виступам хлопців на турнірі і зичу їм успіхів у протистоянні з Іспанією в 1/8 фіналу.

Щиро кажучи, надто нічого не здивувало, адже я знаю хлопців і їхню силу та бажання. Я щодня з ними на зв’язку. Вірив, що вони зроблять усе, аби вийти з групи.

Чи підтримую зв'язок з Георгі Гочолейшвілі? Так, ми вчора розмовляли. Звісно, у команди надзвичайні емоції. В усіх гарний настрій. Це зрозуміло, адже останніми днями пишеться неймовірна історія. Я також щасливий.

Найголовніше, що хлопці щодня роблять все необхідне, аби потішити наших уболівальників та прославити країну".

В 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна Грузії зіграє з Іспанією, початок матчу о 22:00 за київським часом.