Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Грузини підтверджують свій клас.

У заключному турі групового раунду чемпіонату Європи-2024 збірна Грузії обіграла Португалію (2:0).

При цьому, колектив Віллі Саньйоля володів м'ячем лише 28% ігрового часу. Таку інформацію надає Opta.

Це найнижчий показник команди-переможниці на чемпіонатах Європи з 1980 року — з моменту збору відповідної статистики.