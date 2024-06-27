Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 27 червня 2024, 11:45 Грузія 28% ігрового часу володіла м'ячем в матчі з Португалією — це найнижчий показник команди-переможниці на Євро з 1980 року Грузини підтверджують свій клас. getty images 27 червня 2024, 11:45 У заключному турі групового раунду чемпіонату Європи-2024 збірна Грузії обіграла Португалію (2:0). При цьому, колектив Віллі Саньйоля володів м'ячем лише 28% ігрового часу. Таку інформацію надає Opta. Це найнижчий показник команди-переможниці на чемпіонатах Європи з 1980 року — з моменту збору відповідної статистики. Раніше повідомлялося, що Мамардашвілі — найкращий воротар групового етапу Євро-2024 за кількістю сейвів. Команди Грузія Джерела Opta Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте