Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Диво імені Беллінгема — Кейна врятувало Англію від ганьби в 1/8 фіналу проти Словаччини

Команда Гарета Саутгейта спочатку ледь урятувалась від поразки в основний час, а потім вирвала перемогу раннім голом у овертаймі.

Англія — Словаччина, Getty Images

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Англія — Словаччина 2:1

Голи: Беллінгем, 90+5, Кейн, 91 — Шранц, 25



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр (Палмер, 66) — Мейну (Езе, 84), Райс — Сака, Беллінгем (Конса, 106), Фоден (Тоуні, 90+4) — Кейн (Беллінгем, 106).



Словаччина: Дубравка — Пекарік (Тупта, 109), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81) — Шранц (Дьйомбер, 90+3), Стрелец (Боженік, 61), Гараслін (Суслов, 61).



Попередження: Геї, Мейну, Беллінгем, Пекарік — Куцка, Шкрініар, Вавро, Дьйомбер