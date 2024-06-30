Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
30 червня 2024, 21:40
Диво імені Беллінгема — Кейна врятувало Англію від ганьби в 1/8 фіналу проти Словаччини
Команда Гарета Саутгейта спочатку ледь урятувалась від поразки в основний час, а потім вирвала перемогу раннім голом у овертаймі.
Англія — Словаччина, Getty Images
30 червня 2024, 21:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Англія — Словаччина 2:1
Голи: Беллінгем, 90+5, Кейн, 91 — Шранц, 25
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр (Палмер, 66) — Мейну (Езе, 84), Райс — Сака, Беллінгем (Конса, 106), Фоден (Тоуні, 90+4) — Кейн (Беллінгем, 106).
Словаччина: Дубравка — Пекарік (Тупта, 109), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81) — Шранц (Дьйомбер, 90+3), Стрелец (Боженік, 61), Гараслін (Суслов, 61).
Попередження: Геї, Мейну, Беллінгем, Пекарік — Куцка, Шкрініар, Вавро, Дьйомбер