Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Австрійці фаворити матчу з Туреччиною.

Центральний захисник збірної Австрії Кевін Дансо напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Туреччини поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Перемога навесні над Туреччиною? Це буде зовсім інший матч. У товариській грі в березні (Австрія розгромила Туреччину 6:1 — ред.) ми зіграли дуже добре. Ми переглянули ту гру та проаналізували її. Нам ще багато, що належить поліпшити. Якщо зможемо це зробити, на нас чекає хороший матч. Ми зможемо досягти успіху, якщо будемо й далі грати, як команда сповнена впевненості.

Рангнік просто фанат футболу. Справжній професіонал. Він багато чого привніс у цю гру. Багато хто намагається брати з нього приклад та використовувати той самий контрпресинг, який він застосовує. Але якщо ви не знаєте його особисто, то не зрозумієте, наскільки він вболіває за футбол. Він зробить все, щоб переконатися, що в нас найкращі умови та ми в оптимальних кондиціях.

Нам не варто задирати ніс. Ми завжди вірили в себе. Завжди знали, що можемо пройти далеко. Амбіції — це нормально. Всі хочуть стати найкращим гравцем, найкращим клубом, найкращою країною. Очікування приходять, треба просто грати. Навіть якщо від вас усі чекають перемоги, треба просто вийти на поле та робити свою справу", — сказав Дансо.

Поєдинок між збірними Австрії та Туреччини відбудеться 2 липня на Ред Булл Арена (Лейпциг). Початок — о 22:00 за київським часом.