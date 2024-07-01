Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турки налаштовуються на вихід до чвертьфіналу Євро-2024.

Досвідчений воротар збірної Туреччини Мерт Гюнок поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Австрії. Цитує 35-річного турка офіційний сайт УЄФА.

"Не хотілося б, щоб матч дійшов до пенальті. Але пенальті дають можливість воротарям проявити себе. Ніколи не знаєш, що трапиться. Іноді гравець, який весь час б'є вправо, може несподівано пробити вліво. Тому дуже важливо налаштуватися психологічно та пристосуватися до умов гри.

Для нас не важливо, хто суперник — Австрія чи інша команда. Було б неправильно розглядати цей матч, як можливість для помсти. Це може зіграти з нами злий жарт. Ми повинні зосередитися та зробити все можливе, щоб виграти гру.

Поразка від Австрії 1:6? Не думаю, що нам слід було пропускати шість м'ячів у тій грі. Але наш тренер полюбляє експериментувати в товариських матчах — не тільки з новими гравцями, а й із тактичними схемами. Можна з впевненістю сказати, що нам не вдалося реалізувати задумане в тій грі. А голи, які ми пропустили, були необов'язковими та несвоєчасними.

У команді хороша робоча атмосфера. Наші співробітники та менеджери підготували хороші умови для роботи. Можу сказати, що ми добре ладнаємо з тренером", — сказав Гюнок.

Поєдинок між збірними Австрії та Туреччини відбудеться 2 липня на Ред Булл Арена (Лейпциг). Початок — о 22:00 за київським часом.