Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд на поєдинок 1/8 фіналу Євро-2024, у якому зіграють Франція та Бельгія.

Збірна Франції в рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Бельгії. В стартовому складі французів з'явиться Кіліан Мбаппе та Дайо Упамекано. У бельгійців відзначимо появу Ромелу Лукаку та Луїса Опенди.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Рабьо — Грізманн — Тюрам, Мбаппе

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Клосс, Конате, Менді, Заїр-Емері, Фофана, Камавінга, Дембеле, Коло Муані, Коман, Баркола, Жиру

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген, Теат — Де Брюйне, Онана, Феррейра Карраско — Опенда, Лукаку, Доку

Запасні: Камінські, Сельс, Дебаст, Де Кюйпер, Вітсель, Вранкс, Де Кетеларе, Мангаля, Вермерен, Тілеманс, Лукебакіо, Бакайоко, Троссар

Початок матчу Франція — Бельгія заплановано на 22:00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.