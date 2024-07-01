Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець німецької команди дав свій коментар.

Футболіст збірної Німеччини Йосуа Кімміх поділився очікуваннями від чвертьфінального матчу Євро-2024 проти команди Іспанії.

"Я б сказав, що поки Іспанія була найбільш вражаючою командою на Євро. Поки що вони впевнено виграли всі свої матчі — це буде важка гра для обох команд.

Це буде хороший матч, якого з нетерпінням чекають усі нейтральні вболівальники. Легких ігор не буває, але якщо ви хочете виграти турнір, потрібно проходити Іспанію. Ці ігри вищого рівня — ті, на які ви з нетерпінням чекаєте. У них є два хороших гравці на флангах. Нам потрібно буде знайти способи впоратися з ними всією командою, і я впевнений, що індивідуальних битв теж буде чимало.

Ми нарешті хочемо знову обіграти Іспанію на турнірі. Наша мета — просто вийти в наступний раунд. Ми хочемо написати свій шматочок історії", — цитує Кімміха прес-служба Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, що німці не можуть виграти в іспанців із 2014 року, а в офіційних матчах — із 1988 року.