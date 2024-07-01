Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Австрійська зірка вірить у свою команду.

Лідер збірної Австрії Давід Алаба, який через травму не приймає участь в матчах Євро-2024, відповів на запитання журналістів напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з національною командою Туреччини.

"Ми можемо пройти дуже далеко. У нас є потенціал, у нас класні гравці. Ми знаємо, чого можемо досягти, якщо будемо грати, як одне ціле. Ми доводили це неодноразово в минулому, зокрема й тут, на Євро. Але ми знаємо, що це непросто. Знаємо, що для досягнення успіху потрібно набагато більше. Ось чому ми рухаємося крок за кроком і зосереджуємося на кожній грі, щоб домогтися того, заради чого сюди приїхали.

Ми розуміємо, що очікування стають вищими, але не дозволяємо цьому відволікати нас. Важливо зберігати концентрацію. У нас свої очікування, свої вимоги до себе і всередині команди. І ми, звичайно, хочемо їм відповідати. Зрозуміло, наступна гра для нас особлива, але ми хочемо ще й насолодитися цим моментом і не втратити ту невимушену атмосферу, яка панує у нас в команді.

Вплив Рангніка величезний. Він виконав неймовірну роботу і багато чого змінив на краще. Гравці це помітили. Тренер і його помічники працюють на найвищому рівні. Здорово, що нас очолює такий фахівець. Ми вже багато чого змінили, і я думаю, ви можете бачити результат його роботи в нашій грі", — сказав Алаба.

Поєдинок між збірними Австрії та Туреччини відбудеться 2 липня на Ред Булл Арена (Лейпциг). Початок — о 22:00 за київським часом.