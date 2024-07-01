Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Попереду надважкий двобій з іспанцями.

Воротар збірної Німеччини Мануель Ноєр висловився про готовність "Бундестім" до перемоги на домашньому Євро-2024, а також поділився думками щодо матчу 1/4 фіналу турніру з національною командою Іспанії. Цитує досвідченого німця Sky Sport Germany.

"Ми давно готові стати чемпіонами Європи. Зрозуміло, я був би дуже радий, якби останній шматочок цього пазла був вставлений на місце. Ми зробимо все, щоб у нас це вийшло.

Збірна Іспанії добре діє в останній третині поля, контролює м'яч і має в складі найсильніших нападників. Для нас буде особливо важливо позбавити їхніх гравців вільного простору і не допускати удари по наших воротах.

Ми всі в нашій команді особливо розраховуємо на це літо і продовжуємо працювати заради продовження радості від успіхів на домашньому турнірі", — сказав Ноєр.

Зазначимо, що збірна Німеччини востаннє перемагала Іспанію в офіційних матчах у далекому 1988 році. Тоді ці команди зустрічались між собою також на домашньому для німців Євро і "Бундестім" здобули звитягу із рахунком 2:0.