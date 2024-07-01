Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Впевнена заява Конрада.

Півзахисник збірної Австрії Конрад Лаймер висловився про гру з національною командою Туреччини в рамках 1/8 фіналу Євро-2024. Цитує австрійця офіційний сайт УЄФА.

"Це буде дуже інтенсивний матч. Ніхто нікому подарунків робити не буде. Або виграєш, або їдеш додому, і обидві команди віддадуть все на полі. Кожен із нас хоче виграти цей матч за будь-яку ціну. Тому ми й тут. Хочемо нав'язати супернику свій футбол, залишаючись вірними своєму стилю. На 100% впевнений, що ми переможемо.

Від кожного з нас буде потрібен чудовий футбол та величезна самовіддача. Ми добре граємо, як команда, і нам не терпиться взятися за справу. Перемога в 1/8 фіналу буде неймовірно цінною для всіх.

Євро — це щось особливе. Ми так довго були разом, виконали багато роботи з підготовки до турніру, і тепер ви бачите, як здорово ми граємо на турнірі, бачите зростаючу ейфорію вболівальників від нашого футболу.