Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі склади команд на матч Євро-2024.

В рамках останнього матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Австрії зіграє проти Туреччини. Вінченцо Монтелла довірив місце в стартовому складі Арді Гюлеру. У австрійців відзначимо появу Шміда.

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Лінгарт, Мвене — Зайвальд, Забітцер — Лаймер, Баумгартнер, Шмід — Арнаутович

Запасні: Лінднер, Гедль, Керфельд, Вебер, Данилюк, Грілліч, Кайнц, Зайдль, Грюль, Прасс, Грегорич, Вайманн, Ентруп

Туреччина: Гюнок — Мюлдюр, Бардакджі, Демірал, Кадіоглу — Юксек, Айхан — Їлмаз, Кекчю, Їлдиз — Гюлер

Запасні: Баїндир, Чакир, Каплан, Челік, Язиджи, Озджан, Йокушлу, Кахведжі, Кілічсой, Акгюн, Ожгюн Їлдирим, Актюркоглу, Тосун

Нагадаємо, початок матчу Австрія — Туреччина заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.