Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події першої стадії плей-оф континентального форуму.

Чергова стадія чемпіонату Європи позаду. Поступово наближається завершення турніру, що подарує нам ім'я переможця. На стадії чвертьфіналу є декілька інтригуючих протистоянь, які можуть подарувати нам навіть завчасний фінал. У цьому ж тексті зосередимося на 1/8 фіналу.

Бельгія знову не змогла виграти великий турнір

Від цієї команди вже багато років чекають серйозного досягнення на міжнародному рівні, але вона найчастіше підводить очікування вболівальників. Покоління Тібо Куртуа, Тобі Альдервейрельда, Кевіна Де Брюйне, Янніка Феррейра Карраско, Акселя Вітселя, Мусси Дембеле, Едена Азара, Ромелу Лукаку та інших можна вважати одним з найсильніших в історії національних збірних.

Однак з ЧС-2014 і до нинішнього Євро бельгійці зуміли взяти бронзові медалі лише на мундіалі у 2018 році, поза тим не виходили вище, ніж до чвертьфіналу. З часом все більше лідерів завершувало кар'єру у колективі, а на цьому континентальному форумі від них нічого особливо не чекали, але і називали одним з тіньових претендентів на перемогу.

Тим не менш, виліт в 1/8 фіналу від Франції і загалом дивне враження на турнірі. Програли Словаччині, не змогли обіграти Україну, ще й відверто тягнувши час на завершальних хвилинах, з Румунією та "Ле Бле" наче зіграли краще, але все одно не так, як багато хто сподівався.

Крім того, мали місце і локальні конфлікти. Куртуа посварився з головним тренером Доменіко Тедеско, тому не поїхав на чемпіонат Європи, Кевін де Брюйне взагалі нервово говорив з журналістами після невдач команди, деякі гравці були незадоволені нинішнім наставником. Швидше за все, ця епоха поступово близиться до завершення, хоча шанс виграти ЧС-2026 ще буде, питання лише в тому, чи зможе Бельгія достойно себе там проявити?

Непереконливі Франція та Англія

За грою прямо зараз обидва колективи точно не виглядають кандидатами на здобуття трофею. У хлопців Дідьє Дешама є проблеми — Кіліан Мбаппе змушений грати у захисній масці і це перешкоджає йому демонструвати максимум, Антуан Грізманн незадоволений рішенням тренера залишити його в запасі на матч третього туру групового етапу з Польщею, мають місце і пошуки оптимальної тактики.

Всі зустрічі у групі були нервовими і важко сказати, що Франція дійсно виглядала там солідно. З Бельгією також був схожий сценарій. Наразі це дозволяє рухатися сіткою турніру, але як буде на пізніх стадіях плей-оф? У чвертьфіналі чекає Португалія. Так, в неї також вистачає своїх нюансів в ігровому плані, але це має бути набагато потужніший рівень, ніж до тих пір.

Англія Гарета Саутгейта взагалі перетворюється в мем. Занадто прагматичний футбол зараз все більше заважає зіркам команди показати себе, а команду здатні возити суперники набагато нижчі за класом. Якщо на груповому етапі це можна було пояснити бажанням зекономити сили, то в 1/8 фіналу зі Словаччиною "трьом левам" допомогло лише диво. Точніше, Джуд Беллінгем, що розкішним ударом дозволив перевести гру у овертайми.

Відвертий відскок, треба казати прямо, тому що в першому таймі колектив Франческо Кальцони міг забивати не один м'яч, а навіть після цього один з фаворитів Євро виглядав не дуже ефективно в атаці. Ця команда може вмикатися і витягувати матчі завдяки високому індивідуальному рівню футболістів, але це буде працювати не завжди і вже Швейцарія у чвертьфіналі здатна скористатися цими проблема і неприємно здивувати іменитого опонента.

Швейцарія — головна "темна конячка" Євро-2024?

До речі, "наті". Напередодні чемпіонату Європи в них особливо не вірили через те, як команда Мурата Якіна пройшла відбір, а також зважаючи на її гру в деяких зустрічах. Вихід в плей-оф мав бути обов'язковою програмою навіть попри це, але регулярний учасник великих турнірів здивував у групі. Спершу виграв у міцної Угорщини, потім зіграв внічию з Шотландією, дуже потужно зіграв з Німеччиною.

Господарям турніру вдалося відігратися лише у доданий час другого тайму, а суперник більшу частину матчу високо пресингував, ефективно користався проблемами у перехідних фазах.

Статус приємної несподіванки вдалося виправдати і на першій стадії плей-оф. Підопічні Якіна грамотно розібрали збірну Італії і виграли занадто легко, виглядаючи сильно на фоні безідейних володарів кубку Анрі Делоне. Англія точно не подарунок на наступній стадії, але навряд чи Швейцарії варто її боятися. Якщо зіграти так, як в попередніх поєдинках, цілком можна розраховувати на перемогу.

Діогу Кошта зробив заявку на статус найкращого воротаря турніру

Збірна Португалії провела не надто вдалий матч зі Словенією, ледве не вилетівши з Євро вже в 1/8 фіналу. Команда Матьяжа Кека добре грала в захисті, а також небезпечно контратакувала. Загалом гра "лузітан" наразі більше розчаровує, ніж навпаки, тому що вони мають великий потенціал, але наразі його не використовують. В додатковий час була можливість не доводити цю зустріч до пенальті, але Кріштіану Роналду не влучив з одинадцятиметрового.

З іншого боку Беньямін Шешко не реалізував вихід один на один з Діогу Коштою. Цей сейв воротаря дозволив його колективу впевнено виграти у серії, реалізувавши три пенальті з трьох, а сам гравець Порту нівелював три удари суперника з позначки, чим увійшов в історію турніру. Деякі статусні конкуренти, наприклад, Джанлуїджі Доннарумма, вже залишили чемпіонат Європи, отже хороші виступи на наступних стадіях можуть дозволити йому претендувати на звання найкращого на своїй позиції за підсумками нинішнього континентального форуму.

Туреччина несподівано пройшла Австрію

Виступи колективу Ральфа Рангніка на груповому етапі помітно здивували. Спершу він достойно програв Франції, а потім виграв у Польщі та Нідерландів, в підсумку посівши перше місце. Одразу з'явилися розмови стосовно можливого виходу навіть до півфіналу або фіналу Євро-2024, але вони не виправдалися.

На першій стадії плей-оф її зупинила Туреччина. У групі хлопці Вінченцо Монтелли здобули дві перемоги, але програли Португалії з великим рахунком, та і вікторія щонайменше над Грузією була не настільки впевненою. Тим несподіваніше стала гра з австрійцями, де двічі зумів відмітитися центральний захисник Меріх Демірал, а вся команда добре справлялася з тиском суперника. Ближче до завершення зустрічі вона сіла ближче до власних воріт і ледве не пропустила, втім зуміла відбитися і спробує здивувати Нідерланди на наступній стадії.

Іспанія є найкращою на чемпіонаті Європи за рівнем гри прямо зараз?

"Фурія роха" розпочала Євро у відмінній формі, вигравши всі чотири ігри та забивши дев’ять голів, пропустивши вперше лише в матчі 1/8 фіналу з Грузією. Вінгер Ламіне Ямал увійшов в історію, ставши наймолодшим гравцем в історії турніру в зустрічі з Хорватією, а форвард Альваро Мората став третім бомбардиром турніру. Іспанія стане першою командою, яка виграла чотири кубки Анрі Делоне, якщо тріумфує на цьому континентальному форумі.

Коли Луїс де ла Фуенте зайняв свою посаду, мало хто думав про те, що йому вдасться наблизити її за якістю гри до культового колективу 2008 — 2012 років. Втім, блискуча позиційна гра, знаходження в лідерах за багатьма статистичними показниками демонструє, що "фурія роха" в повному порядку.

Команда Віллі Саньоля створила їй серйозні проблеми по ходу матчу, але Іспанія блискуче з цим впоралася, показавши клас та навіть легкість, що нерідко характеризує чемпіонів. Тепер на неї чекає, можливо, найсерйозніший екзамен на турнірі.

Збірна Німеччини рухається до трофею

Господарі почали стильно чудовою перемогою над Шотландією з рахунком 5:1 в матчі-відкриття. Далі були важкі три бали з Угорщиною в Штутгарті, і хоча вони програвали Швейцарії у фінальній грі групи А у Франкфурті, гол Нікласа Фюлькруга в компенсований час забезпечив підопічним Юліана Нагельсманна перше місце в своєму квартеті.

В 1/8 фіналу відбулася непроста зустріч з Данією, де команда Каспера Г'юлманда нагадала про слабкі сторони господарів турніру — гра в перехідних фазах, не завжди вдала реалізація. Наразі повноцінно перевірити себе з топовим суперником не вдавалося, але попереду збірна Іспанії. Саме це має стати важливим індикатором справжньої сили "манншафт".

Тим не менш, все одно варто відмічати поступовий набір форми Німеччиною та впевненістю у собі, чого не було на попередніх великих форумах. Також чудові виступи демонструє Джамал Мусіала, який стає повноцінним лідером команди Нагельсманна разом із Тоні Кроосом та іншими її ключовими гравцями. Цікаво, чи продовжиться переможний шлях на наступних стадіях, тому що планка очікувань від німецької збірної на цьому Євро стоїть дуже високо.