Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник прокоментував стан власного здоров’я на тлі міжнародних викликів.

Іспанський центральний півзахисник Фермін Лопес під час цього міжсезоння матиме досвід роботи як у таборі національної збірної на чемпіонаті Європи-2024, так і в розташуванні олімпійської команди країни, яка братиме участь на Іграх-2024 у Парижі.

Таким чином у 21-річного гравця зовсім не буде відпочинку перед початком нового сезону, тож ЗМІ справедливо проводять паралелі із ситуацією його одноклубника Педрі в 2021 році, коли через надмірні ігрові навантаження юнак потім тривалий час відновлювався від різноманітних травм.

"Педрі пережив дуже поганий час, але йому просто не пощастило. Не з кожним трапляється так, що він отримує травму через навантаження.

Я дуже багато працював фізично, щоб бути в порядку в ці місяці. Думаю, що в цьому плані все зі мною буде гаразд. Я не можу відмовитись від участі в Іграх, бо клуб уже підтримав мою поїздку до Парижу.

Цей останній рік дуже змінив моє життя. У мене були важкі часи, але я наполегливо працював, щоб потрапити сюди. Мої батьки багато страждали через мене, тому я сказав їм, що був би дуже радий, якби вони кинули роботу і приїхали до Барселони. Вони на це заслуговують.

Це була радість для них, але також і для мене, тому що це схоже на втілення моїх дитячих мрій", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що найближчий матч збірна Іспанії проведе проти Німеччини 5 липня, о 19:00.