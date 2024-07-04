Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Центрбек дав свій коментар.

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер поділився очікуваннями від майбутнього матчу чвертьфіналу Євро з Іспанією.

"Це велика і важлива гра, класика, я просто з нетерпінням чекаю її. На мій погляд, дві найкращі команди турніру зустрінуться одна з одною. Я бачу гру на рівних. Ми повинні бути готові до бою.

Нам потрібно мати сміливість іти вперед, тому що вони теж уразливі. Вони пресингують високо, це можна подолати. Але для цього нам потрібно добре володіти м'ячем і зберігати спокій у стресових ситуаціях.

І ми не можемо робити помилок", — цитує Рюдігера Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Іспанія та Німеччина зіграють одна з одною 5 липня.