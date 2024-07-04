Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На іспанців чекає перше на цьому Євро серйозне випробування.

Гравець групи атаки збірної Іспанії Мікель Оярсабаль напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2024 з національною збірною Німеччини поспілкувався з журналістами. Цитує іспанця офіційний сайт УЄФА.

"Футбол — це постійне прагнення робити все краще, ніж ти робив щось до цього. Навіть якщо на тренуванні підійти до гравця і запитати його думку про епізод, який стався кілька хвилин тому, то він відповість, що і тут хотів би зробити все краще. Ти постійно вчишся. Але якщо завжди віддаєшся на 100 відсотків, то звинувачувати тебе в підсумку нема в чому.

Луїс (де ла Фуенте — ред.) по-справжньому вміє керувати колективом під час турніру, задавати необхідну атмосферу. Коли атмосфера в команді доброзичлива, то це дійсно допомагає.

Минуло лише два дні після попереднього великого матчу. Хтось ще відновлюється, у когось накопичилася втома, плюс ми багато переміщалися країною. Сьогодні не було непереборної необхідності тренуватися на повну. Комусь краще трохи відпочити і прийти до тями.

Ямалю всього 16 років, Вільямсу — 21. Вони обидва грають із величезною радістю, ставляться до кожного матчу однаково серйозно — чи то якийсь фінал, чи просто товариський поєдинок. Ними обома рухає бажання показувати красиву гру, і немає жодної різниці, хто в нас у суперниках. Вони просто хочуть атакувати.

Для кожного, хто знаходиться в збірній, перебувати тут — це велика честь. Зараз багато хто перебуває у відпустці і відпочиває, але вони із задоволенням махнулися б із нами місцями", — сказав Оярсабаль.

Матч 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Іспанії та Німеччини відбудеться 5-го липня, о 19:00 за київським часом.