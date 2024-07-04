Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На нас чекає повторення півфіналу Євро-2000.

Лівий захисник збірної Португалії Нуну Мендеш напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2024 з національною командою Франції згадав емоції Кріштіану Роналду після незабитого ним пенальті у ворота Словенії на попередньому етапі турніру. Цитує португальця офіційний сайт УЄФА.

"Це був важкий момент для нього. Ми всі повинні допомагати один одному, а йому якраз було непросто. Ми — згуртована команда, і це зробило нас сильнішими. Настільки, що Діогу Кошта зробив три неймовірні сейви. Цей момент ми не забудемо, але нам треба рухатися далі.

Роналду та Мбаппе? Це футболісти найвищого рівня, здатні в будь-який момент змінити хід гри. Я ділив роздягальню з ними обома, і мені було дуже приємно грати з Кіліаном і Кріштіану. Вони неймовірні.

Ми готові до завтрашнього матчу. Постараємося показати свій найкращий футбол", — заявив Мендеш.

Поєдинок між збірними Португалії та Франції відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадіон (Гамбург), 5-го липня. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за Києвом.