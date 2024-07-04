Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник висловив думку стосовно матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Бернарду Сілва прокоментував матч 1/4 фіналу Євро-2024.

"Це буде непростий матч, це чвертьфінал. Усі команди тут заслужено, тому що це дуже сильні збірні", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Це вісім найкращих команд Європи. І ми зіграємо проти команди, яка шість років тому була чемпіоном світу і яка 18 місяців тому була у фіналі іншого чемпіонату світу.

Це команда, яка звикла до таких речей, яка звикла грати в плей-оф, і вони мають великий досвід. Але ми підходимо до гри з метою пройти в півфінал, тому що ми теж чудова команда.

Наша мета — перемогти та наблизитися до фіналу, поки ми не виграємо трофей. Коли мова заходить про можливість перемоги Португалії, я мав шанс виграти багато речей. Я шість разів вигравав АПЛ. Я виграв Лігу чемпіонів. І Лігу націй для Португалії. Але якби я виграв Євро, то це, безумовно, був би найважливіший трофей у моїй кар’єрі, і він мав би особливе місце в моєму серці.

Пропуск Євро-2016 через травму? Це було дуже сумно. На останньому тренуванні я отримав травму – порвав підколінну сухожилку, і пропустив Євро. Це був дуже сумний момент, тому що це були мої перші змагання з національною командою. Я не маю ніякої образи".

Матч між збірними Португалії та Франції відбудеться 5 липня, початок о 22:00 за київським часом.