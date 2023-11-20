Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 19 листопада 2023 року, 21:45.
Португалія — Ісландія, Getty Images
20 листопада 2023, 07:25
У матчі десятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Португалії на Жозе Альваладе в Ліссабоні переграла Ісландію та здобула десять із десяти можливих перемог у відбірковому раунді (2:0).
Господарі поля прогнозовано мали перевагу впродовж усього протистояння, але суперникам удавалось більш-менш надійно виглядати в захисті аж до завершення першого тайму.
Тоді Ісландія пропустила вперше, а вже посеред другого тайму Португалія закріпила успіх другим голом.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Португалія — Ісландія в 10 турі відбору на Євро-2024:
Португалія — Ісландія 2:0
Голи: Фернандеш 37, Орта 66
Португалія: Кошта — Маріу (Геррейро 62), Діаш, Інасіу, Канселу (Невес 87) — Отавіу (Вітінья 75), Пальїнья, Фернандеш — Сілва (Орта 62), Роналду, Фелікс (Брума 87)
Ісландія: Вальдімарссон — Германссон, Інгасон, Палссон, Торарінссон — Сігурдссон, Йоганнессон (Траустасон 62), Віллумссон (Еллертссон 62) — Торстейнссон (Гудйонсен 62), Фіннбогасон (Оскарсслг 46), Гудмундссон
Попередження: Пальїнья 54, Фелікс 84 — Йоганнессон 28, Торстейнссон 32, Віллумссон 46, Гудмундссон 54.