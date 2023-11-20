Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 19 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі десятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Португалії на Жозе Альваладе в Ліссабоні переграла Ісландію та здобула десять із десяти можливих перемог у відбірковому раунді (2:0).

Господарі поля прогнозовано мали перевагу впродовж усього протистояння, але суперникам удавалось більш-менш надійно виглядати в захисті аж до завершення першого тайму.

Тоді Ісландія пропустила вперше, а вже посеред другого тайму Португалія закріпила успіх другим голом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Португалія — Ісландія в 10 турі відбору на Євро-2024:

Португалія — Ісландія 2:0

Голи: Фернандеш 37, Орта 66

Португалія: Кошта — Маріу (Геррейро 62), Діаш, Інасіу, Канселу (Невес 87) — Отавіу (Вітінья 75), Пальїнья, Фернандеш — Сілва (Орта 62), Роналду, Фелікс (Брума 87)

Ісландія: Вальдімарссон — Германссон, Інгасон, Палссон, Торарінссон — Сігурдссон, Йоганнессон (Траустасон 62), Віллумссон (Еллертссон 62) — Торстейнссон (Гудйонсен 62), Фіннбогасон (Оскарсслг 46), Гудмундссон

Попередження: Пальїнья 54, Фелікс 84 — Йоганнессон 28, Торстейнссон 32, Віллумссон 46, Гудмундссон 54.