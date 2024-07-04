Два фаворита Євро-2024 зустрінуться між собою на стадії чвертьфіналу.
Дешам, getty images
04 липня 2024, 19:19
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився щодо чвертьфінального матчу Євро-2024 з національною командою Португалії. Цитує французького фахівця офіційний сайт УЄФА.
"Не в моєму стилі робити заміни заради замін. Так, я дійсно до цього не робив їх багато. Гравці на полі не виявляли ознак втоми. Подивимося на їх стан у п'ятницю.
Роналду вміє вирішувати результат матчів, забивати. Він володів цією якістю і завжди буде володіти. Нехай Роналду став старшим, але все одно це великий суперник. Я очікую дуже важку гру з Португаліє.
У мене є кілька варіантів заміни Адрієна Рабьо, але зараз не той момент, щоб говорити про це. Однак якщо у вас є інформація про стартовий склад Португалії, я буду радий її почути", — сказав Дешам.
Поєдинок між збірними Португалії та Франції відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадіон (Гамбург), 5-го липня. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за Києвом.