Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Два фаворита Євро-2024 зустрінуться між собою на стадії чвертьфіналу.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився щодо чвертьфінального матчу Євро-2024 з національною командою Португалії. Цитує французького фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Не в моєму стилі робити заміни заради замін. Так, я дійсно до цього не робив їх багато. Гравці на полі не виявляли ознак втоми. Подивимося на їх стан у п'ятницю.

Роналду вміє вирішувати результат матчів, забивати. Він володів цією якістю і завжди буде володіти. Нехай Роналду став старшим, але все одно це великий суперник. Я очікую дуже важку гру з Португаліє.