Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зірковий француз віддав належне португальському ветерану.

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про зірку національної команди Португалії Кріштіану Роналду. Цитує капітана "Ле Бле" офіційний сайт УЄФА.

"Він особливий. Ніколи не буде іншого Кріштіану Роналду. Він надихнув ціле покоління. За його плачами голи і трофеї, послужний список неймовірний. Але завтра, сподіваюся, він буде розчарований.

Кріштіану Роналду — легенда, але не варто забувати і про інших гравців, які становлять небезпеку. Нам потрібно остерігатися всіх португальських гравців, а не зациклюватися на одному. Коли ви ігноруєте відмінних футболістів, це, як правило, дорого обходиться", — сказав Мбаппе.

Поєдинок між збірними Португалії та Франції відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадіон (Гамбург), 5-го липня. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за Києвом.