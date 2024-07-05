Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 6 липня і розпочнеться о 19:00.

У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Англії та Швейцарії.

Поєдинок відбудеться 6 липня на Меркур Шпіль-Арені у Дюссельдорфі, а обслуговуватиме його італійський арбітр Даніеле Орсато. Початок — о 19:00 за київським часом.

Дивитися матч між Англією та Швейцарією ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АНГЛІЯ — ШВЕЙЦАРІЯ

Нагадаємо, що текстова трансляція традиційно буде доступна у матч-центрі на Football.ua.