Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 6 липня і розпочнеться о 19:00.
Англія — Швейцарія, УЄФА
05 липня 2024, 19:30
У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Англії та Швейцарії.
Поєдинок відбудеться 6 липня на Меркур Шпіль-Арені у Дюссельдорфі, а обслуговуватиме його італійський арбітр Даніеле Орсато. Початок — о 19:00 за київським часом.
Дивитися матч між Англією та Швейцарією ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АНГЛІЯ — ШВЕЙЦАРІЯ
Нагадаємо, що текстова трансляція традиційно буде доступна у матч-центрі на Football.ua.