Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Дідьє Дешама стала другим півфіналістом чемпіонату Європи.

В рамках чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи-2024 збірна Франції протистояла Португалії. Дідьє Дешам довірив місце в стартовому Рандалу Коло Муані. У португальців в старті вийшли досвідчені Кріштіану Роналду та Пепе, не дивлячись на посередній матч проти Словенії.

З перших хвилин гри команди задали високий темп. Франція намагалась володіти ініціативою, а команда Роберто Мартінеса діяла трохи обережніше. Здібельшого гострота обох команд йшла з лівого флангу. У французів активним був Кіліан Мбаппе, якого активно підтримували партнери та намагались створити вільний простір. У португальців головною діючею особою був Рафа Леау, який намагався зламати оборону супротивника завдяки індивідуальній майстерності, але Кунде діяв впевнено.

Наприкінці тайму відбулась доволі неочікувана подія — португальці заробили штрафний удар в непоганій позиції і його пробив Бруну Фернандеш, а не Кріштіану Роналду. Відпочивати команди пішли за рівного рахунку.

На початку другої половини вболівальникам Португалії довелось понервувати. Спочатку Мбаппе обігрався з Канте та пробив в один дотик — Кошта грамотно обрав позицію та м'яч забрав. Трішки згодом Тео зіграв в стінку з партнером та прострілив на дальню стійку — Коло Муані трохи не встиг, щоб замкнути пас. Команда Роберто Мартінеса стримала тиск та почала створювати свої шанси.

На 63 хвилині Леау викотив в центр з лівого флангу, а Вітінья пробив в один дотик — Меньян грудьми прийняв м'яч, а після впорався й з добиванням Роналду. У наступній атаці Коло Муані увірвався в чужий штрафний та пробивав в дальній кут — Діаш в підкаті перервав удар. Щось схоже на те, що було в фіналі проти Аргентини.

Після цього темп гри дещо знизився, а Португалія відійшла у захист, за що могла поплатитись, коли М'яч відскочив до Камавінга в штрафному і той одразу пробив, але не влучив в дальній кут. Активність Франції суттєво підвищилась з виходом Усмана Дембеле, який намагався зміщатися в центр, але його паси перехоплювали, а небезпечний удар прийшов трохи вище воріт.

До кінця основного часу команди так і не змогли забити, тому гра перейшла в екстратайми. Весь перший додатковий тайм Португалія володіла м'ячем і це конвертувалось в один дійсно небезпечний момент: Бернарду скинув м'яч на Леау в чужому штрафному, а той пробив в один дотик — Упамекано заблокував цю спробу.

В другому екстратаймі натомість активніше були французи, але також можна згадати лише два небезпечних момента. Перший, коли Баркола прорвався крізь двох захисників та пробив з лівої з гострого кута, але м'яч звалився з ноги та пішов вище воріт. Другий, на останній хвилині - Бернарду Сілва покотив на Мендеша, а той пробив з 17 метрів, але Меньян хоч й трошки невпевнено, однак м'яч забрав.

Португалія — Франція 0:0 (3:5 — в серії пенальті)

Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 75), Феррейра (Нунес, 118), Діаш, Мендеш — Феррейра (Нунес, 118), Палінья (Невеш, 90), Фернандеш (Фернандеш, 75) — Сілва, Роналду, Леау (Феліш, 106)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Камавінга (Фофана, 91) — Грізманн (Дембеле, 67) — Коло Муані (Тюрам, 86), Мбаппе (Баркола, 106)

Попередження: Палінья — Саліба