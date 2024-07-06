Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ювілейним для спеціаліста стала зустріч із Швейцарією на Євро-2024.

У рамках чвертьфіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі зустрілися збірні Англії та Швейцарії.

Для 53-річного англійця Гарета Саутгейта цей матч є 100-м в якості головного тренера "Трьох Левів". За даними Opta, він став лише третім спеціалістом, якому вдалося досягти цієї позначки.

Лідером у цьому рейтингу є Волтер Вінтерботтом із 139 матчами на чолі збірної Англії. Другим, із 113 поєдинками, йде Альф Рамзі.

Станом на зараз, під керівництвом Саутгейта англійці здобули 62 перемоги, зазнали 17 поразок і 20 разів завершили матчі внічию. Різниця забитих-пропущених становить 221 проти 79 голів.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією зустрічі Англія — Швейцарія на Football.ua.