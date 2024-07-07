Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зірковий португалець подякував співвітчизникам за підтримку.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Франції вибила Португалію з турніру за підсумками післяматчевої серії пенальті, зафіксувавши в основний час та овертайми безгольову нічию.

Зірковий нападник португальської збірної Кріштіану Роналду днем пізніше звернувся до вболівальників та відреагував на виліт Португалії з чемпіонату Європи.

"Ми хотіли більшого. Ми заслуговували більшого. Для нас. Для кожного з вас. Для Португалії.

Ми вдячні за все, що ви дали нам і за все, чого ми вже досягли.

Я впевнений, що на полі та за його межами ця спадщина шануватиметься і продовжуватиме будуватися. Разом", — написав Роналду в своєму Instagram.



Нагадаємо, що за підсумками Євро-2024 39-річний Кріштіану Роналду вперше в кар'єрі не забив жодного гола на великому міжнародному турнірі, проте завдяки асисту проти Туреччини став найстаршим гравцем в історії проведення чемпіонату Європи, якому вдалося віддати результативну передачу на фінальному турнірі.