Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Франції прокоментував підготовку до Іспанії.

Збірна Франції в півфіналі чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Іспанії.

За кілька днів до протистояння півзахисник "Les Bleus" Юссуф Фофана розповів про настрій у колективі.

"Я не нав’язував свою кандидатуру на пробиття пенальті в матчі проти Португалії. Мені запропонували — я погодився. Я завжди хотів пробити пенальті в такий момент, тому із задоволенням погодився. Усе минуло спокійно. Можливо, попередні невдачі допомагають нам прогресувати в цьому аспекті гри.

До речі, я змінив кут для удару, тому що побачив вас з камерами на тренуванні, і це було правильно, тому що через тридцять хвилин я побачив запис свого удару в мережах. Добре спрацювали!

Під час наступної серії пенальті, якщо воротар суперників додумається знову переглянути ваше відео, то можемо щось придумати.

Особисто мені байдуже, що нас хтось критикує. Зрештою, ми в півфіналі. Рівень гри Мбаппе і Грізманна? Ви повинні розуміти, що цього достатньо, щоб бути півфіналістами, я не бачу, чому ми повинні шукати якісь недоліки, тому що зрештою цього достатньо.

Забити гол — це мета футболу, але коли ви бачите нашу радість під час святкування, то це скоріше момент полегшення. Справа не в самому факті забитого м’яча, а в полегшенні, тому що за рахунку 0:0 чим більше часу минає, тим більше зростає тиск. Неважливо, хто заштовхує м’яч у сітку воріт. Гол — лише це має значення.

Меньян: Ми бачили його виступи впродовж останнього року, і він довів усім, що може виконувати свою роботу і що він — повноцінний "перший номер" у збірній.

Тому ми не дуже здивовані його надійною грою. Я навіть думаю, що іноді ми вимагаємо від нього занадто багато. Із точки зору його лідерства, я б сказав, що це природно.

Майк із його тембром голосу… Це правда, що до нього прислухаються більше, аніж до інших футболістів. Коли ви чуєте його голос, у вас щось клацає в голові.

Наші стосунки з Дешамом? Це складно описати, тому що, хоча ми були разом упродовж року, ми все одно живемо окремим життям — всім гравцям потрібен тренерський догляд. Він намагається знайти баланс з усіма. Він не може інакше.

Я ніколи не потребував, щоб тренер заспокоював мене своїми словами чи діями. Ми всі варимось у цьому разом, і ми просто повинні продовжувати працювати.

Я не згоден із тим, що казали про нашу гру в обороні. Із точки зору захисту, саме тоді, коли ми занадто спокійні, усе йде шкереберть. Я б почав із принципу, що гравці повинні думати, що небезпека може прийти звідусіль, щоб залишатись зосередженими.

Після цього є кілька ситуацій, які є еталонними в захисті. У останній грі Майк був непорушним. Він може дістати удар навіть із близької відстані.

Насправді, у грі Меньяна немає великих відмінностей від решти. Просто він розмовляє з усіма нами. Коли він говорить, ви можете це почути, у команді панує тиша, ви можете побачити це в його очах, він — наш майданчик для опори. Коли гравці знають, що за ними стоїть рішучий гравець, це підштовхує їх до більшого. Із кожним днем у нього більше куражу й він стає більш зібраним.

Чи вражений я досвідом роботи з Дешамом? Ні, тому що з огляду на його результати немає, що обговорювати. Це його натура — він намагається бути досить близьким до нас, але водночас тримати певну дистанцію.

Йому також удається мати такі моменти, коли ми можемо говорити про що завгодно і про кого завгодно. Іноді у нас бувають дискусії, де ми трохи відволікаємося від турніру. Місяць футболу, коли тренер говорить тільки про футбол, — це дуже довго, самі розумієте.

Тренер теж любить поспілкуватися, але ти ніколи не можеш йому відповісти.

Я не знаю, чи це через напружений графік команди так виступають на цьому турнірі, чи ні. Не думаю, що це так. Можливо, таким є сьогоднішній футбол, який набагато більш закритий, набагато більш тактичний, у який грають більше без м’яча — це вже як гра в шахи, особливо з тренерами та гравцями на цьому Євро.

Я б не сказав, що це календар винен у результатах. Це більше еволюція футболу.

Іспанія? Небезпека може прийти звідусіль. Про це треба пам’ятати. Їхні вінгери провели дуже хороший сезон, але я сподіваюсь, що у вівторок вони виключно пропускатимуть голи.

Дембеле? Я не скажу, що він клоун, але через свій характер і настрій, він — той хлопець, який завжди викликає посмішку. Це — наш Усман.

Він тільки-но відкриває рот, а решта вже сміються за столом. Він завжди на публіці, хоче, щоб його оточували люди. Важливо мати таких людей, які об’єднують навколо себе натовп.

Мбаппе та Грізманн? Кіліан — гравець, який тричі виходив сам на сам із воротарем під час пенальті у фіналі чемпіонату світу. Коли він говорить про пенальті перед тренуванням, ми слухаємо. Ось і все.

Бо я не знаю ще гравців, які досягли того ж самого. Я знаю лише його одного. Чи це Мбаппе, чи такий гравець, як Грізманн, який є нашим віце-капітаном, вони зробили те, що більшість гравців у нашій роздягальні не робили у своїй кар’єрі. Коли вони говорять, ми просто слухаємо", — заявив французький виконавець.

Матч Франція — Іспанія відбудеться 9 липня, о 22:00.