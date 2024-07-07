Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард дав свій коментар.

Збірна Австрії вдало для себе виступила на чемпіонаті Європи, вона увійшла до числа шістнадцяти найкращих збірних континенту.

Нападник Інтера Марко Арнаутович розповів, що такої мети у збірної не було — за його словами, гравцям просто хотілося викликати гордість за команду в країні.

Раніше збірна Австрії дуже рідко демонструвала переконливі виступи.

"На початку чемпіонату Європи у нас була тільки одна мета — змусити Австрію пишатися. Весь пролитий піт і залишені на полі сили — все для наших уболівальників. Вони були нашим дванадцятим гравцем — як ті, що біля екранів, так і ті, що приїжджали на матчі.

Підтримка фанатів — це головна мотивація", — цитує слова Арнаутовича TMW.

На Євро-2024 Арнаутович провів 4 матчі: на його рахунку 1 гол.