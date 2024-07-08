Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поспілкувався з журналістами на прес-конференції перед півфінальним матчем Євро-2024 проти збірної Франції.

"Це фантастична можливість. Ми виконали дуже хорошу роботу. Такий матч міг би бути фіналом Євро, обидві команди чудові. Усе вирішать найдрібніші деталі. Ми постараємося зберегти вірність своєму футболу і тим якостям, що дозволили нам зайти так далеко.

За нашою командою приємно спостерігати, але головне — це перемоги, тим більше на таких стадіях. Ми хочемо грати красиво, але ми також будемо грати практично, тому що в кінцевому підсумку все визначає результат. Найважливіше — це завжди перемога.

Нам протистоїть неймовірний суперник. Ми дивимося на потенціал команди, і потенціал цієї збірної на межі фантастики. Це гравці світового класу. Мені завжди подобається дивитися футбол, особливо матчі такої великої команди, як Франція.

Наші гравці добре відпочили. Звичайно, є деяке хвилювання, присутній стрес. Нашим гравцям належить у якісь моменти подолати себе фізично. Франція — одна з найатлетичніших команд цього Євро, але ми знаємо, як з ними грати. Постараємося використовувати свої сильні якості", — цитує де ла Фуенте прес-служба УЄФА.

Матч Іспанія — Франція пройде 9 липня о 22:00.