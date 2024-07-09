Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі склади команд на матч півфіналу чемпіонату Європи.

Збірні Іспанії та Франції розіграють путівку у фінал чемпіонату Європи в матчі на Альянц Арені у Мюнхені.

В стартовому складі команді де ла Фуенте з'являться Хесус Навас та Начо замість дискваліфікованих Дані Карвахаль та Ле Нормана, а травмованого Педрі змінить Дані Ольмо. У Франції відзначимо вихід Рандала Коло Муані на вістрі.

Іспанія: Сімон — Навас, Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Вільямс — Мората

Запасні: Рая, Реміро, Грімальдо Гарсія, Вівіан, Баена, Субіменді, Лопес, Меріно, Торрес, Оярсабаль, Перес, Хоселу

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Рабьо — Дембеле, Коло Муані, Мбаппе

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Клосс, Конате, Менді, Заїр-Емері, Фофана, Камавінга, Грізманн, Тюрам, Коман, Баркола, Жиру

Нагадаємо, початок матчу Іспанія — Франція заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.