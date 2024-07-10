Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландський талант відзначився у ворота збірної Англії.

У рамках другого півфіналу чемпіонату Європи-2024, який підходить до завершальної стадії у Німеччині, відбулася зустріч між збірними Нідерландів та Англії.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито вже на сьомій хвилині, коли нідерландський плеймейкер Хаві Сімонс зважився на неймовірний удар з-меж штрафного майданчика.

Зазначимо, що цей гол став дебютним для 21-річного Сімонса в рамках Євро.

ГОЛ ХАВІ СІМОНСА У ВОРОТА АНГЛІЇ: