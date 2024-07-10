Нідерландський талант відзначився у ворота збірної Англії.
Хаві Сімонс, Getty Images
10 липня 2024, 22:44
У рамках другого півфіналу чемпіонату Європи-2024, який підходить до завершальної стадії у Німеччині, відбулася зустріч між збірними Нідерландів та Англії.
Рахунок у цьому протистоянні було відкрито вже на сьомій хвилині, коли нідерландський плеймейкер Хаві Сімонс зважився на неймовірний удар з-меж штрафного майданчика.
Зазначимо, що цей гол став дебютним для 21-річного Сімонса в рамках Євро.
ГОЛ ХАВІ СІМОНСА У ВОРОТА АНГЛІЇ: