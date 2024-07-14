Чемпіонат Європи-2024, який приймала цього літа Німеччина в статусі країни-господарки, завершується фінальним протистояннями між національними збірними Іспанії та Англії, які і розіграють між собою престижний континентальний трофей на Олімпійському стадіоні у Берліні.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

НЕДІЛЯ, 14 ЛИПНЯ, 22:00. ОЛІМПІАШТАДІОН, БЕРЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ

Ми виходимо на фінішну пряму чергового великого турніру серед міжнародних збірних, фінальний матч якого точно не розчаровує щодо наявності гучної вивіски та інтриги напередодні стартового свистка. Іспанія проти Англії. Ла Ліга проти АПЛ. І якби не півфінальні матчі, то ми безперечно б говорили про битву футбольних стилів, але в цьому плані команди цілком реально сьогодні можуть здивувати.

"Прагматична та неефектна" збірна Англії почала розкривати свій атакуючий потенціал проти Нідерландів за крок до фіналу, граючи першим номером і набагато гостріше в атакуючій фазі. "Комбінаційна та динамічна" збірна Іспанії, у свою чергу, показала цей прагматизм проти Франції в рамках 1/2 фіналу, коли змогла досить швидко перевернути рахунок на табло на свою користь ще в першому таймі.

Однак з точки зору загальної картини, збірна Іспанії на всій дистанції турніру точно заслужила приєднатися до компанії тих команд-учасниць Євро-2024, матчі яких у плані динаміки, результативності, інтриги та помітної стилістичної переваги у бік атакуючого плану на гру часто не розчаровували нейтральних уболівальників.

І звісно, ​​помітний акцент тренерського штабу Луїса де ла Фуенте було зроблено на швидконогих молодих вінгерів. Ніко Вільямс протягом усього чемпіонату Європи був наочним прикладом того, на що всі чекають від нашого Михайла Мудрика в плані стабільності, а Ламін Ямал протягом турніру виріс із 16-річної зірочки до 17-річної зірки та лідера країни-фіналістки спливаючого Євро, маючи при цьому безліч рекордів в своєму активі.

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Збірна Англії на тлі свого майбутнього суперника і близько не демонструвала такого ефектного футболу на цій континентальній першості. Більше того, команда "трьох левів" стала, напевно, найбільш критикованою збірної на Євро-2024. Проте хіба від початку турніру не було очевидним, що тренерський штаб Гарета Саутгейта прагматично йтиме по турнірній сітці і не розкриватиме своїх "козирів" проти умовних Сербії, Словенії чи Словаччини, зберігаючи фізичні кондиції на заключні стадії? Нідерланди в 1/2 фіналу не змогли грати звичним для себе першим номером проти підопічних Саутгейта, які були і гостріші, і свіжіші, і реалізували кадрові можливості джокерів.

Цей фінал чемпіонату Європи стане другим поспіль для збірної Англії. Друга спроба для того, щоб футбол таки "coming home" — і зараз в успіх цієї спроби віритися значно більше, ніж у 2021 році. Чому? Тоді збірна Італії була просто неймовірною за всіма аспектами, тоді як сьогоднішня збірна Іспанії — це сильна збірна з величезним потенціалом, щоб у майбутньому вийти на цей рівень "неймовірної". Але зараз на стороні англійців досвід, фізичні кондиції, різноманітність зіркових кадрів та все ж таки більш легка сітка плей-оф, якщо дивитися на положення суперників у рейтингу ФІФА.

Якщо Саутгейт реалізує свій продуманий із самого початку план на це Євро до самого кінця, то назавжди увійде в історію як справжній геній та легенда. Англійцям потрібен трофей, а не похвала за гарний виступ на груповому етапі. "Ми можемо зробити все що завгодно, якщо це буде потрібно", — заявив один із лідерів команди Букайо Сака після переможної серії пенальті проти Швейцарії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ІСПАНІЯ : Сімон (Атлетік Більбао) — Карвахаль (Реал Мадрид), Ле Норман (Сосьєдад), Лапорт (Ан-Наср), Кукурелья (Челсі) — Ольмо (РБ Лейпциг), Родрі (Манчестер Сіті), Фабіан Руїс (ПСЖ) - Ямал (Барселона), Мората (Атлетіко), Ніко Вільямс (Атлетік Більбао)

Кадрові втрати: Педрі (Барселона, не зіграє), Айозе Перес (Бетіс, не зіграє), Хесус Навас (Севілья, під питанням)

АНГЛІЯ : Пікфорд (Евертон) — Вокер (Манчестер Сіті), Стоунз (Манчестер Сіті), Геї (Крістал Пелес) — Сака (Арсенал), Мейну (Манчестер Юнайтед), Райс (Арсенал), Шоу (Манчестер Юнайтед) — Фоден (Манчестер Сіті), Беллінгем (Реал Мадрид) — Кейн (Баварія)

Кадрові втрати: —