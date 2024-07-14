Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю вирішального матчу Євро-2024, який пройде 14 липня і розпочнеться о 22:00.
Getty Imagaes
14 липня 2024, 07:30
Чемпіонат Європи-2024, який приймала цього літа Німеччина в статусі країни-господарки, завершується фінальним протистояннями між національними збірними Іспанії та Англії, які і розіграють між собою престижний континентальний трофей на Олімпійському стадіоні у Берліні.
[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА
НЕДІЛЯ, 14 ЛИПНЯ, 22:00. ОЛІМПІАШТАДІОН, БЕРЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ
Ми виходимо на фінішну пряму чергового великого турніру серед міжнародних збірних, фінальний матч якого точно не розчаровує щодо наявності гучної вивіски та інтриги напередодні стартового свистка. Іспанія проти Англії. Ла Ліга проти АПЛ. І якби не півфінальні матчі, то ми безперечно б говорили про битву футбольних стилів, але в цьому плані команди цілком реально сьогодні можуть здивувати.
"Прагматична та неефектна" збірна Англії почала розкривати свій атакуючий потенціал проти Нідерландів за крок до фіналу, граючи першим номером і набагато гостріше в атакуючій фазі. "Комбінаційна та динамічна" збірна Іспанії, у свою чергу, показала цей прагматизм проти Франції в рамках 1/2 фіналу, коли змогла досить швидко перевернути рахунок на табло на свою користь ще в першому таймі.
Однак з точки зору загальної картини, збірна Іспанії на всій дистанції турніру точно заслужила приєднатися до компанії тих команд-учасниць Євро-2024, матчі яких у плані динаміки, результативності, інтриги та помітної стилістичної переваги у бік атакуючого плану на гру часто не розчаровували нейтральних уболівальників.
І звісно, помітний акцент тренерського штабу Луїса де ла Фуенте було зроблено на швидконогих молодих вінгерів. Ніко Вільямс протягом усього чемпіонату Європи був наочним прикладом того, на що всі чекають від нашого Михайла Мудрика в плані стабільності, а Ламін Ямал протягом турніру виріс із 16-річної зірочки до 17-річної зірки та лідера країни-фіналістки спливаючого Євро, маючи при цьому безліч рекордів в своєму активі.
Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Іспанія переможе Англію з ймовірністю 38% (коефіцієнт 2,56). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!
Збірна Англії на тлі свого майбутнього суперника і близько не демонструвала такого ефектного футболу на цій континентальній першості. Більше того, команда "трьох левів" стала, напевно, найбільш критикованою збірної на Євро-2024. Проте хіба від початку турніру не було очевидним, що тренерський штаб Гарета Саутгейта прагматично йтиме по турнірній сітці і не розкриватиме своїх "козирів" проти умовних Сербії, Словенії чи Словаччини, зберігаючи фізичні кондиції на заключні стадії? Нідерланди в 1/2 фіналу не змогли грати звичним для себе першим номером проти підопічних Саутгейта, які були і гостріші, і свіжіші, і реалізували кадрові можливості джокерів.
Цей фінал чемпіонату Європи стане другим поспіль для збірної Англії. Друга спроба для того, щоб футбол таки "coming home" — і зараз в успіх цієї спроби віритися значно більше, ніж у 2021 році. Чому? Тоді збірна Італії була просто неймовірною за всіма аспектами, тоді як сьогоднішня збірна Іспанії — це сильна збірна з величезним потенціалом, щоб у майбутньому вийти на цей рівень "неймовірної". Але зараз на стороні англійців досвід, фізичні кондиції, різноманітність зіркових кадрів та все ж таки більш легка сітка плей-оф, якщо дивитися на положення суперників у рейтингу ФІФА.
Якщо Саутгейт реалізує свій продуманий із самого початку план на це Євро до самого кінця, то назавжди увійде в історію як справжній геній та легенда. Англійцям потрібен трофей, а не похвала за гарний виступ на груповому етапі. "Ми можемо зробити все що завгодно, якщо це буде потрібно", — заявив один із лідерів команди Букайо Сака після переможної серії пенальті проти Швейцарії.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ІСПАНІЯ : Сімон (Атлетік Більбао) — Карвахаль (Реал Мадрид), Ле Норман (Сосьєдад), Лапорт (Ан-Наср), Кукурелья (Челсі) — Ольмо (РБ Лейпциг), Родрі (Манчестер Сіті), Фабіан Руїс (ПСЖ) - Ямал (Барселона), Мората (Атлетіко), Ніко Вільямс (Атлетік Більбао)
Кадрові втрати: Педрі (Барселона, не зіграє), Айозе Перес (Бетіс, не зіграє), Хесус Навас (Севілья, під питанням)
АНГЛІЯ : Пікфорд (Евертон) — Вокер (Манчестер Сіті), Стоунз (Манчестер Сіті), Геї (Крістал Пелес) — Сака (Арсенал), Мейну (Манчестер Юнайтед), Райс (Арсенал), Шоу (Манчестер Юнайтед) — Фоден (Манчестер Сіті), Беллінгем (Реал Мадрид) — Кейн (Баварія)
Кадрові втрати: —
ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Луїс де ла Фуенте, головний тренер збірної Іспанії: "Ми переглядали матч між Нідерландами та Англією – обидві команди були б складними суперниками. Вихід у фінал був очікуваним, адже у вирішальну стадію турніру потрапляють найкращі. Перший тайм ми переглядали разом з футболістами під час вечері, а потім стали більш зосередженими, розбирали футбольні аспекти у офісі.
Зараз наш робочий день починається, і ми маємо проаналізувати більше матчів Англії та деталі їхньої гри. На початку турніру вони були серед претендентів на тріумф, і тепер нам доведеться зустрітися з сильною командою, яка має досвід виступів на високому рівні як у збірній, так і в клубах. Це буде важкий та напружений матч".
Гарет Саутгейт, головний тренер збірної Англії: "Наш рівень у футболі важливий не лише для широкої публіки Англії, але й для людей, які займаються англійським футболом, від тих, хто розвиває молодих гравців, до тих, хто керує клубами, на всіх рівнях гри.
Я тут, щоб спробувати допомогти англійському футболу стати кращим. Це головна причина, чому я очолив збірну Англії. Ми підвищили авторитет англійського футболу в очах світової громадськості, але через те, що ми ще не виграли трофеї, завжди виникатимуть питання про те, чи взагалі є прогрес?"
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024
ІСПАНІЯ
АНГЛІЯ
КОМАНДИ У ПЛЕЙ-ОФ ЄВРО-2024
ПОТОЧНА ФОРМА
ПРОГНОЗИ НА ФІНАЛ
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЄВРО-2024: ЗБІРНА АНГЛІЇ
- РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ КОМАНД: ТБ 2,5
- ТОЧНИЙ РАХУНОК: 2:1
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