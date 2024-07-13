Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 14 липня і розпочнеться о 22:00.
Getty Images
13 липня 2024, 13:36
У рамках фіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Іспанії та Англії.
Поєдинок відбудеться 14 липня на стадіоні Олімпіаштадіон (Берлін), а обслуговуватиме його французький арбітр Франсуа Летесьє. Початок — о 22:00 за київським часом.
Дивитися матч між Іспанією та Англією ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ІСПАНІЯ — АНГЛІЯ
Нагадаємо, що текстова трансляція традиційно буде доступна у матч-центрі на Football.ua.